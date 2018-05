Midgetgolfen

Spelers betalen € 3,50 per ronde en kinderen tot 8 jaar € 2,50

Reserveren is niet nodig en ook niet mogelijk.

Openingstijden

De golfbaan is het gehele jaar geopend. Maandag’s gesloten m.u.v. feestdagen.

De kassa van de midgetgolfbaan sluit het gehele jaar om 19:00 (Golfen tot 20:00)

In de maanden juli en augustus sluit de kassa om 20:00 (Golfen tot 21:00)

Pannenkoeken specialiteiten Restaurant

Zin in een overheerlijke pannenkoek in een ontspannen omgeving? Pannenkoeken specialiteiten restaurant ‘De Bosrand’ is een gezellig pannenkoekenhuis in de bosrijke omgeving van Arcen. Het restaurant en het (overdekte) terras bieden u een plek waar u kunt ontspannen. Geniet van overheerlijke pannenkoeken die op ambachtelijke wijze vers in de pan worden gebakken.

Adres:

Leermarkt 17

5944 BM Arcen

077-4731235



